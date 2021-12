Intel schickt Ungeimpfte in unbezahlten Urlaub

Intel ist der größte Arbeitgeber in Oregon und beschäftigt 21.000 Mitarbeitende an seinen Standorten in Washington County. Letzten Monat teilte das Unternehmen ihnen mit, dass sie sich bis zum 4. Jänner impfen lassen oder eine Ausnahmegenehmigung beantragen müssen, und berief sich dabei auf eine staatliche Impfpflicht für US-Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden, wie die Zeitung „The Oregonian“ berichtet.