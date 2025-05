„Haben nach Party im Bus wie Mumien ausgeschaut“

Eine Grillerei in einem Park in Erfurt war Dienstag für Handball-Teamspielerin Johanna Reichert die nächste launige Feier. Aber die Heimfahrt nach dem Europapokal-Sieg mit dem Thüringer HC in Graz war nicht zu toppen. „Jojo“ lacht: „Im Bus wurde es erst ruhiger, als es schon hell war. Von Mallorca-Hits bis zu ganz alten Klassikern haben wir alles gesungen. Wir haben beim Aussteigen ausgeschaut wie Mumien, aber sehr glückliche Mumien.“