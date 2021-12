Das lagert im geheimen Intel-Labor in Costa Rica

Anlage soll noch vergrößert werden

Dem Bericht zufolge lagern in Intels Anlage insgesamt rund 3000 alte Hard- und Softwareprodukte, die auf ihren Einsatz warten. In den letzten Jahren kamen immer mehr Produkte hinzu, weshalb man die Lagerfläche nun von 1300 auf 2500 Quadratmeter nahezu verdoppeln will.