Wirbel in Pflegeheim: Tod per Video festgestellt

„Das ist kein würdevoller Abschied, das ist ein gesundheitspolitischer Totalausfall!“ Mit scharfen Worten schlägt Jörg Bauer, Gründer der Lichtblick Bestattung, im Gespräch mit der „Krone“ Alarm. Was sich vor rund drei Wochen in einem Pflegeheim in Wiener Neustadt abspielte, schockiert Angehörige, Pflegekräfte und Bestatter gleichermaßen: Ein Todesfall wurde „online festgestellt”, obwohl kein einziger Arzt vor Ort war.