Merz neuer Kanzler: „Muss sich ehrlich fragen …“

Merz-Macron-Treffen schon am Mittwoch

„Es liegt an uns, den deutsch-französischen Motor und Reflex stärker als je zuvor zu machen“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron. Und fügte hinzu: „Es liegt an uns, unsere europäische Agenda für Souveränität, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu beschleunigen. Für die Franzosen, für die Deutschen und für alle Europäer.“ Bereits am Mittwoch will Merz seine ersten Antrittsbesuche in den Nachbarländern Frankreich und Polen absolvieren.