Deshalb gibt‘s künftig schnellere Test-Ergebnisse

Maximal 12 Stunden Wartezeit

In der Rosentaler Straße wurde in Partnerschaft mit dem Tauernklinikum Zell/See um eine Million Euro in Containern das Labor aufgebaut. „Derzeit brauchen wir für die Auswertung maximal zwölf Stunden. Wir werten Gurgeltests und PCR-Abstriche aus Apotheken und Teststraßen aus. Zweimal täglich werden die Covid-Tests abgeholt. Klagenfurt hat deutlich die meisten Container in Kärnten.“ Alle betreut Guntschnig allerdings nicht. Unter pcr-kaernten.at kann man auf seine Hilfe zurückgreifen.