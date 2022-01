Corona-Chaos: Kärntner Schüler kündigen Streiks an

Mehr als 100 Schulen in ganz Österreich beteiligen sich am Dienstag an den Warnstreiks - auch Kärntner Schulen haben angekündigt, auf die Barrikaden zu steigen. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie, Homeschooling und noch immer Chaos bei den Schultests fordern die Schülerinnen und Schüler klare Maßnahmen.