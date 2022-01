102-Jährige überstand Corona-Infektion im Heim

Spezielle Betreuung

Oberhammer wurde daraufhin in ein größeres Zweibettzimmer gebracht, ihre Mitbewohnerin umquartiert. „Wir versuchen natürlich, dass die Leute speziell betreut werden – nur von einer Pflegeperson, sowohl am Tag als auch in der Nacht“, erklärt Pflegedienstleiter Franz Moser.