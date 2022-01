Polizei wehrt sich gegen Impfpflicht-Kontrollen

„Positives Image der Polizei hat bereits sehr gelitten“

Auch FPÖ-Personalvertreter Herbert weist auf den Umstand hin, dass das „positive Image der Polizei sehr gelitten“ habe während der Pandemie. „Es ist für mich auch eher unverständlich, warum man hier die Polizei in einem derartigen Übermaß an Kontrolltätigkeit einsetzt“, so Herbert weiter, der sogar von einem „zweckwidrigen“ Einsatz der Exekutive sprach.