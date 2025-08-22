2015: Illegale Migration wurde zum Milliarden-Deal

Migrationswelle als Impuls für Wechsel in die Politik

Oft wird Doskozil gefragt, ob die Flüchtlingswelle das „Sprungbrett“ für seine Polit-Karriere war. „Ich habe damals, wie alle anderen, meinen Job gemacht und war froh, mich als Krisenmanager sinnvoll einbringen zu können. Das ist dem einen oder anderen in der SPÖ, damals unter Werner Faymann, aufgefallen. Rasch hat das eine das andere ergeben. Die Krise war aber nicht der einzige Grund für meinen Einstieg in die Politik“, antwortet er.