Drohbotschaften an Abgeordnete wegen Impfpflicht

Um die Impfpflicht im letzten Moment noch zu verhindern, ist Impfgegnern wohl so gut wie jedes Mittel recht. Je näher der Beschuss im Nationalrat rückt, desto direkter werden die Nachrichten an jene, die es in der Hand haben. Drohungen richten sich dabei auch direkt an Abgeordnete. Man werde sie „verfolgen“, heißt es etwa auf Telegram. In mindestens einem Fall erhielt ein Mandatar diesen Einschüchterungsversuch auch direkt von einem Mitglied der dahinterstehenden Initiative.