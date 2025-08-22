Zoë Kravitz verführt im Negligé-Kleid bei Premiere

Und dass bei diesen Szenen schnell die Frage aufkommt, ob denn da was läuft zwischen den Hollywoodstars, ist nicht weiter verwunderlich – immerhin sind Kravitz und Butler derzeit beide Singles. Zoë Kravitz trennte sich im letzten Jahr ja von ihrem Verlobten Channing Tatum und auch Austin Butlers Beziehung mit Model Kaia Gerber ging zum Jahresende in die Brüche.