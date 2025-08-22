Vorteilswelt
Flirt am Red Carpet

Zoë Kravitz verführt im Negligé-Kleid bei Premiere

Star-Style
22.08.2025 09:07
Zoë Kravitz zog bei der Premiere ihres neuen Films „Caught Stealing“ in Paris alle Blicke auf ...
Zoë Kravitz zog bei der Premiere ihres neuen Films „Caught Stealing“ in Paris alle Blicke auf sich.(Bild: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN)

Zoë Kravitz rührt derzeit für ihren neuen Film „Caught Stealing“ fleißig die Werbetrommel. Bei der Premiere des Streifens in Paris zog die Schauspielerin im champagnerfarbenen Negligé-Kleid alle Blicke auf sich.

0 Kommentare

Das Blitzlichtgewitter war groß, als die Tochter von Rocker Lenny Kravitz am Donnerstagabend in Paris den roten Teppich enterte. Kein Wunder, denn die 36-Jährige sah einfach zauberhaft aus!

Seide und Spitze
Für die Premiere ihres Films „Caught Stealing“ in der Metropole an der Seine war Zoë Kravitz nämlich in ein Kleid geschlüpft, das andere womöglich nur im Schlafzimmer tragen würden.

Zoë Kravitz sorgte in Paris im Negligé-Kleid für Aufsehen.
Zoë Kravitz sorgte in Paris im Negligé-Kleid für Aufsehen.(Bild: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN)

Das Slipdress in einem schmeichelhaften Champagnerton reichte der Hollywood-Beauty nicht ganz bis zu den Knien und bestach durch Spitze am Dekolleté. Zum Negligé-Kleid kombinierte Kravitz schwarze Mules, einen goldenen Armreif und zarte Goldohrringe.

Flirt mit Austin Butler
Von dem Look waren aber nicht nur die Premierengäste begeistert, sondern auch Kravitz‘ „Caught Stealing“-Co-Star Austin Butler, der nur allzu gerne mit seiner schönen Filmkollegin flirtete.

Zoë Kravitz und Austin Butler flirteten am roten Teppich. Die beiden sollen aber lediglich gute ...
Zoë Kravitz und Austin Butler flirteten am roten Teppich. Die beiden sollen aber lediglich gute Freunde sein.(Bild: CYRIL PECQUENARD / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Und dass bei diesen Szenen schnell die Frage aufkommt, ob denn da was läuft zwischen den Hollywoodstars, ist nicht weiter verwunderlich – immerhin sind Kravitz und Butler derzeit beide Singles. Zoë Kravitz trennte sich im letzten Jahr ja von ihrem Verlobten Channing Tatum und auch Austin Butlers Beziehung mit Model Kaia Gerber ging zum Jahresende in die Brüche.

Lesen Sie auch:
Verlobung gelöst
Liebes-Aus! Channing Tatum & Zoë Kravitz getrennt
30.10.2024
Model wieder Single
Liebes-Aus bei Kaia Gerber und Austin Butler
08.01.2025

Doch auch, wenn die Schauspieler ein schönes Paar abgeben würden: Gerüchten zufolge sind die zwei einfach nur Freunde ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
