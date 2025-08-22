VSV-Coach wurde schon ins Weiße Haus eingeladen

F1-Rückkehr rückt näher: Perez vor Unterschrift!
Testspiel-Doppel in Klagenfurt! Am Freitag trifft in der Horten-Arena erst der VSV aufs Wolfsburg (16), danach fordert der KAC die Vienna Capitals (20). Für Villach-Coach Tray Tuomie wird es eine Reise in die Vergangenheit – mit einem Wolfsburg-Co-Trainer besuchte der Amerikaner einst George Bush Senior im Weißen Haus.
Lang, lang ist’s her! Am 30. Jänner 2001 hat der VSV zuletzt ohne Beteiligung des KAC in Klagenfurt gespielt. Damals gab’s in der Puschnig-Halle einen 11:0-Kantersieg über DEK Klagenfurt. Mit dem aktuellen Sportchef Herbie Hohenberger als Torschützen. Am Freitag (16) treffen die Adler im Rahmen der Testspielwoche in der Horten-Arena auf Wolfsburg. Für Trainer Tray Tuomie ist es eine Reise in die Vergangenheit.
