„Alle drei, vier Monate impfen - glaube ich nicht“

Zur Impfpflicht haben sich am Montag Experten einem Hearing im Nationalrat gestellt, um letzte Zweifel auszuräumen. Am Abend passierte der Entwurf zum Impfpflicht-Gesetz schließlich mit Dreiviertelmehrheit den Gesundheitsausschuss. Sigrid Maurer, Klubchefin der Grünen im Parlament, zeigte sich am Montagabend zufrieden mit dem Gesetz: „Damit sind wir für den Herbst gerüstet.“ Dass man sich alle drei bis vier Monate impfen lassen müsse, „das glaube ich nicht“, so Maurer.