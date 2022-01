Entwurf zur Impfpflicht wird heute präsentiert

Das Hin und Her rund um die geplante Impfpflicht ließ die Skepsis in der Bevölkerung in den letzten Tagen und Wochen immer größer werden. Dass sich dann auch noch Politiker wie Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gegen das Durchsetzen des verpflichtenden Stichs aussprachen, trug sein Übriges dazu bei.