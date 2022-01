Wohl breite Zustimmung zu Impfpflicht-Gesetz

Vor der Abstimmung im Nationalratsplenum am Donnerstag wurde der Gesetzesentwurf am Montagnachmittag im Gesundheitsausschuss des Nationalrats behandelt. Derzeit findet ein öffentliches Experten-Hearing statt, am Abend wird der Ausschuss-Beschluss - mit breiter Mehrheit - erwartet. Neben den Stimmen der Regierungsfraktionen ÖVP und Grünen werden auch SPÖ und NEOS zustimmen, deren Abgeordneten das Vorhaben zum überwiegenden Teil mittragen. Lediglich die FPÖ, die eine Impfpflicht kategorisch ablehnt (siehe auch Video oben), ist nicht mit an Bord.