Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausbau im Kindergarten

Gemeinde-Auftrag für Politiker sorgt für Aufregung

Niederösterreich
22.08.2025 06:30
Der Kindergarten in Pernitz wird ausgebaut. Aufträge dafür gehen – wie beim früheren Zubau – an ...
Der Kindergarten in Pernitz wird ausgebaut. Aufträge dafür gehen – wie beim früheren Zubau – an die Firma eines Gemeinderats.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)

Für einen geplanten Kindergartenausbau in Pernitz hat der im Gemeinderat sitzende Erich Panzenböck mit seiner Firma den Zuschlag für die Planungsleitung sowie für die Bauleitung bekommen. Obwohl sein Angebot nicht das beste war – laut Bürgermeister war alles legal.

0 Kommentare

Die FPÖ in Pernitz, Bezirk Wiener Neustadt, tobt: 2024 wurde per Mehrheitsbeschluss die Planungsleitung für den Kindergartenzubau an die Firma Area Project von Erich Panzenböck vergeben. Dieser ist auch Gemeinderat der Liste Miteinander, die mit ÖVP und SPÖ eine Koalition bildet.

Von Koalition abgenickt
Dass Area nun auch den Zuschlag für die Bauaufsicht erhalten hat, sorgt für Wirbel. „Die Vorgangsweise war fragwürdig“, so FPÖ-Bezirksobmann Peter Schmiedlechner: „In der Gemeinderatssitzung kam kein Beschluss zustande, denn der Antrag wurde abgelehnt.“ Daraufhin sei die Bauaufsicht neu ausgeschrieben und in der Gemeindevorstandssitzung von ÖVP, SPÖ und Liste Miteinander abgenickt worden. Drei Bieter kamen laut Schmiedlechner in die engere Wahl, „Area war aber nur drittbester“. Kurzerhand wurde jedoch von Panzenböck nachgebessert. „Und plötzlich war die Firma Area Bestbieter“, kritisiert der Freiheitliche.

Angebot nachgebessert
Panzenböck war auch schon mit einem früheren Zubau beauftragt und ortet in der Kritik persönlich motivierte Vorwürfe. Da das Ausschreibungsvolumen unter 100.000 Euro lag, sei eine Direktvergabe möglich gewesen: „Dabei kann auch nachverhandelt werden und ich bekam Gelegenheit, das Angebot nachzubessern.“

Zitat Icon

Wieso soll ich, nur weil es politischen Mitbewerbern sauer aufstößt, bei einer Ausschreibung nicht mitmachen?

Erich Panzenböck, area project gmbh

Bild: Tanja Wagner

Das bestätigt auch Bürgermeister Hubert Postiasi. „Der einzige Fehler war, dass der erste Beschluss im Gemeinderat und nicht im Gemeindevorstand behandelt wurde.“ Was auch die Bezirkshauptmannschaft bestätige, so der Ortschef.

Zitat Icon

Es ist alles rechtens abgelaufen. Bei einer Direktvergabe kann man immer noch sagen, ich bevorzuge den örtlichen Anbieter.

ÖVP-Bürgermeister Hubert Postiasi

Bild: ÖVP Pernitz

Aufsichtsbeschwerde eingebracht
Vonseiten der FPÖ wurde jedenfalls eine Aufsichtsbeschwerde eingebracht: „Das Gesamtvolumen des Zubaus macht mehr als 1,5 Millionen Euro aus und hätte im Gemeinderat beschlossen werden müssen.“ Und da hätte der Beschluss wohl wieder keine Mehrheit gehabt.

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
155.751 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
145.166 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
116.423 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1520 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1313 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1187 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf