Gemeinde-Auftrag für Politiker sorgt für Aufregung

Von Koalition abgenickt

Dass Area nun auch den Zuschlag für die Bauaufsicht erhalten hat, sorgt für Wirbel. „Die Vorgangsweise war fragwürdig“, so FPÖ-Bezirksobmann Peter Schmiedlechner: „In der Gemeinderatssitzung kam kein Beschluss zustande, denn der Antrag wurde abgelehnt.“ Daraufhin sei die Bauaufsicht neu ausgeschrieben und in der Gemeindevorstandssitzung von ÖVP, SPÖ und Liste Miteinander abgenickt worden. Drei Bieter kamen laut Schmiedlechner in die engere Wahl, „Area war aber nur drittbester“. Kurzerhand wurde jedoch von Panzenböck nachgebessert. „Und plötzlich war die Firma Area Bestbieter“, kritisiert der Freiheitliche.