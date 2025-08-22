Missbrauchs-Vorwürfe gegen steirischen Politiker

Die „Krone“ deckt auf: Die Grazer Staatsanwaltschaft hat einen steirischen Gemeinderat und Mitarbeiter des Landes im Visier. Ermittelt wird wegen eines schweren Sexualdelikts – ein 13-jähriges Mädchen soll ihn bei der Polizei angezeigt haben. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu 15 Jahre Haft!