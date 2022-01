Wien: Kindergärten sollen bei Clustern schließen

134 Gruppen derzeit geschlossen

Zuvor mussten formal nur enge Kontaktpersonen (K1) in Quarantäne - nicht die anderen Kinder. Dies aber nur, wenn in der Gruppe durchgängig Maske getragen wurde - was freilich in Kindergärten in der Regel nicht der Fall ist. Aktuell sind drei Kindergärten in Wien total gesperrt, in 112 weiteren sind einzelne Gruppen (in Summe 134) zu.