Kindergartenpersonal: „Wir brauchen endlich Taten“

Demonstrationen und hitzige Debatten im Landtag: Die Arbeitsbedingungen in Pflege und Kindergärten haben im Herbst für Schlagzeilen gesorgt. Die Landesregierung will heuer in beiden Bereichen Verbesserungen schaffen. Viel Konkretes fehlt aber noch, doch genau das wird von den Betroffenen erwartet.