Verurteilter Mörder nach Klinikbesuch getürmt

3-Meter-Sprung in die Tiefe

Beim Verlassen der Unfallambulanz gegen 23 Uhr nützte der Insasse die Gunst der Stunde. Anstatt sich zurück in den Transporter zu begeben, lief er davon - und zwar „ohne jegliche Vorwarnung“. Der Mann rannte dabei so schnell er konnte. Die beiden Beamten nahmen unverzüglich die Verfolgung auf, dennoch gelang es dem Häftling, rund drei Meter in die Tiefe zu springen.