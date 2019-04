Opfer Kehle durchgeschnitten und Hand abgetrennt

Frau berichtete Bekanntem von Tat

Sämtliche Beteiligten hatten nach erstem Ermittlungsstand offenbar in der Nacht viel Alkohol konsumiert, berichtete Pupp. Eine der beiden Frauen rief rund um den Tatzeitpunkt in den frühen Morgenstunden einen Bekannten in Dänemark an und erzählte ihm, dass „etwas passiert“ sei. Dieser schlug wiederum bei der Polizei Alarm.