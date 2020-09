Horror-Bluttat: Angeklagter bekennt sich schuldig

Der Staatsanwalt sprach in seinem Eröffnungsplädoyer von einem „wahrlich außergewöhnlichen Kriminalfall“. Schauplatz der bestialischen Bluttat, die sich in der Nacht auf den 10. April 2019 ereignet hatte, war eine Wohnung in der Michael-Gaismair-Straße. Dort feierten die Angeklagten - der indische Mieter (24) und dessen italienische Freundin (22) mit indischen Wurzeln - mit dem Pakistani und einer aus Indien stammenden Bekannten bis tief in die Nacht hinein.