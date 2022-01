Wandel durch Fehlleistung

Die Ursache dieser von Pannen bestimmten Politik liegt in einer Verkettung von Fehlleistungen in den Institutionen. Thomas Wieser, in Europa gefragter Ökonom und früherer Sektionschef im Finanzministerium, hat diese Entwicklung kürzlich in einem spektakulären Essay im „Standard“ beschrieben. Wieser kennt die heimische Bürokratie bis in ihre feinsten Verästelungen. Er berichtet von einer schleichenden Ausschaltung von Fachleuten in den Ministerien und der Ersetzung von Experten durch Parteifreunde. „Die unfähigeren Kabinettsmitarbeiter sickerten langsam in die Beamtenschaft ein“, beschreibt Wieser die Lage.