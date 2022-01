Bugatti bringt Luxus-E-Scooter mit coolen Features

Exklusive Features

So weit, so normal bei einem Roller. Doch dieses Gefährt, das aus einer Magnesiumlegierung gefertigt wird, wartet mit besonderen Highlights auf. Dazu gehören Details wie die bogenförmige LED-Heckleuchte, aber vor allem auch das Bugatti-Logo, das hinten auf den Boden projiziert wird. Seitliche LED-Streifen erzeugen einen Lichtkegel um das Fahrzeug herum, auch Blinker sind vorhanden. Exklusiv ist auch das besondere Blau, in dem der Stromer geordert werden kann. Und natürlich das Logo an der Front.