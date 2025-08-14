Wie im Wilden Westen: Wirbel um Bisons in Straden

Kürzlich wurde er zudem am Straflandesgericht wegen Tierquälerei durch Unterlassung verurteilt. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig, weil der Bisonhalter Berufung einlegte. „Das gilt es jetzt abzuwarten, wenn die Verurteilung rechtskräftig ist, muss man ein Tierhaltungsverbot prüfen“, heißt es seitens der BH. Zumindest sei aber eine massive Reduktion des Tierbestands das Ziel.