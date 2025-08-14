Wie im Wilden Westen: Wirbel um Bisons in Straden

Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen mit einer Bisonherde in der Südoststeiermark. Behörden haben den Besitzer schon länger im Visier, weil immer wieder Tiere ausbüxen. Auch tierschutzrechtlich gibt es Probleme.
Wildwest-Szenen in der Südoststeiermark: In der Gemeinde Straden sorgten Ende Juli zwei ausgebüxte amerikanische Bisons, die seelenruhig durch Weingärten und Wohngebiete spazierten, für Aufregung und Verunsicherung in der Bevölkerung.
Eines der gigantischen Tiere konnte wieder eingefangen werden, das zweite musste erschossen werden. Bereits im April war es zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Die Tiere sollen bei Rangkämpfen die Umzäunung durchbrochen haben. Welche Konsequenzen hat das?
„Wir haben jetzt einen Bescheid erlassen, dass der Besitzer den Weidezaun ordnungsgemäß macht, sodass Bullen nicht mehr ausbrechen können“, sagt der Stradner Bürgermeister Anton Edler (ÖVP). „Er hat eine Frist bekommen, und wenn das bis dahin nicht erledigt ist, werden weitere Schritte gesetzt.“
Wir haben jetzt einen Bescheid erlassen, dass der Besitzer den Weidezaun ordnungsgemäß macht, sodass Bullen nicht mehr ausbrechen können.
Anton Edler, Bürgermeister Straden
Tierhalter ist bereits amtsbekannt
Der Tierhalter, er hält rund 100 Exemplare dieser imposanten Rinder, ist behördlich kein Unbekannter. Neben einigen Verwaltungsstrafverfahren wegen entlaufener Tiere hat die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark den Steirer auch wegen tierschutzrechtlicher Angelegenheiten schon länger im Visier.
Kürzlich wurde er zudem am Straflandesgericht wegen Tierquälerei durch Unterlassung verurteilt. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig, weil der Bisonhalter Berufung einlegte. „Das gilt es jetzt abzuwarten, wenn die Verurteilung rechtskräftig ist, muss man ein Tierhaltungsverbot prüfen“, heißt es seitens der BH. Zumindest sei aber eine massive Reduktion des Tierbestands das Ziel.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.