Musikerin lässt Finger über das Klavier „sprinten“

Als wahres Energiebündel präsentiert sich Ulli Wigger, sobald sie am Klavier sitzt. Tief konzentriert lässt sie ihre Finger so schnell über die Tasten sprinten, dass man mit freiem Auge nicht gar folgen kann. Daher bedurfte es erst einer neuartigen, elektronischen Messmethode, um das Rekordtempo der 50-Jährigen aus Neu-Nagelberg im Bezirk Gmünd zu protokollieren.