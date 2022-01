„Steuern und Schulden senken, Wachstum fördern“

Die Steuerreform, die nächste Woche im Nationalrat beschlossen werden soll, wird bis 2025 ein Volumen von 18 Milliarden Euro bewegen. Brunner: „In Deutschland wird nach jüngsten Aussagen in dieser Zeitspanne die Entlastung rund 30 Milliarden betragen – da Deutschland zehnmal so groß wie Österreich ist, liegen wir mit unseren Steuersenkungen sechsmal besser als unsere deutschen Nachbarn.“ Aber er werde sich in Kürze mit dem deutschen Finanzminister Lindner treffen, er halte von solchen Kontakten sehr viel.