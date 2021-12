Was verstehen Sie von Finanzen, Herr Brunner?

Das barocke Palais Questenberg-Kaunitz in der Johannesgasse 5 hat wieder einmal einen neuen Hausherrn. Magnus Brunner ist der zehnte Finanzminister in 20 Jahren, und nach Hans Jörg Schelling der zweite Vorarlberger. Deshalb „schwätzt ma a klä Dialekt“, bevor das Interview losgeht. Mit seinen barocken Fresken an der Decke strahlt sein Büro - das kleinste aller Ministerbüros - beinahe etwas Klösterliches aus. Auf dem Sternparkett neben dem goldgerahmten Spiegel stehen noch Umzugskisten voller Bücher. „Mir fehlt auch noch moderne Kunst an den Wänden“, sagt Brunner und lässt seinen Blick durch den kahlen Raum schweifen, „ich bin nicht so der puristische Typ.“ Die Bilder will er von der Artothek des Bundes leasen. Der neue Hüter des Budgets trägt einen dunklen Anzug mit weißem Stecktuch und eine rote Krawatte zum weißen Hemd.