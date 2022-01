Gerhard Drexel: „Beschämend für Demokratie“

83,9 Prozent - so viele Stimmen erhielten die Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ und Neos bei der vergangenen Landtagtagswahl im Jahr 2018 in Salzburg. Und jene vier Parteien sind auch für die Erweiterung des Einkaufszentrums Europark. Kommen wird diese aber weiterhin nicht, weil sich, wie berichtet, Landesvize Heinrich Schellhorn (Grüne) weiter querlegt. Auch im Landtag änderte sich dieses Bild am Mittwoch nicht.