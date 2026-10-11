Eisbullen sehen das Licht am Ende des Tunnels

Drei Liga-Siege in Folge haben bei den Salzburger Eisbullen wieder für Aufbruchstimmung gesorgt. Heute (17.30) soll beim KAC der nächste Erfolg her. Dabei will sich der ehemalige Serienmeister nicht nur endgültig aus der Krise verabschieden, sondern auch für die bittere 1:7-Pleite zum Saisonauftakt revanchieren.