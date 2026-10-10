Mann von Auto niedergefahren und liegen gelassen

Gegen 3.45 Uhr wurde ein 24-jähriger Pinzgauer in Maishofen von einem Auto niedergefahren. Der Mann war mit seinem E-Scooter in Richtung Saalfelden unterwegs, als er vom Auto erfasst wurde und stürzte. Der Pkw-Lenker hielt allerdings nicht an und setzte seine Fahrt einfach fort.
Der 24-Jährige verständigte Familienangehörige, die den Verletzten ins Krankenhaus brachten. Er konnte keine näheren Angaben zum unbekannten Fahrzeug machen.
Die Ermittlungen der Polizei zur Ausforschung des Pkw-Lenkers laufen.
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