Mann von Auto niedergefahren und liegen gelassen

Gegen 3.45 Uhr wurde ein 24-jähriger Pinzgauer in Maishofen von einem Auto niedergefahren. Der Mann war mit seinem E-Scooter in Richtung Saalfelden unterwegs, als er vom Auto erfasst wurde und stürzte. Der Pkw-Lenker hielt allerdings nicht an und setzte seine Fahrt einfach fort.