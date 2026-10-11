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Geld erbeutet

Einbrecher rissen Tresor aus Wand eines Hotels

Salzburg
11.10.2026 14:30
Bad Hofgastein
Bad Hofgastein(Bild: Gerhard Schiel)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag aus einem Hotel in Bad Hofgastein Bargeld im hohen vierstelligen Bereich erbeutet. Die unbekannten Täter hebelten eine Nebentür auf und durchsuchten das Büro zuerst nach Wertgegenständen, bevor sie einen Tresor aus der Wand rissen.

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Für einen weiteren Geldschrank fanden sie einen Schlüssel. Anschließend flüchteten sie mit dem einen Tresor, der andere wurde leer vorgefunden, so die Polizei Salzburg.

Die Ermittlungen laufen.

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