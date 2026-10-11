„Es gibt bei uns keine Parkplatznot mehr“

Anschaffungskosten haben sich schon reingespielt

Am Erfolg will man sich nicht ausruhen. Anfang des kommenden Jahres wird es eine Evaluierung der Maßnahme geben und gegebenenfalls nachjustiert. Derzeit gibt es zum Beispiel nur eine Parkzone. Vielleicht werden es künftig mehr. Ausgezahlt hat es sich jedenfalls auch finanziell. Denn die Kosten für die Einrichtung der Zone und die Anschaffung der Parkautomaten haben sich im Sommer schon reingespielt.