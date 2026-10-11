Armut wächst: Der Kampf mit Lebensmittelpreisen

Die Mitarbeiter kontrollieren die Pässe streng vor dem Eintritt. Das scheint die Betroffenen aber nicht zu stören. „Die meisten Menschen sind so dankbar und sagen, dass sie es ohne uns nicht schaffen würden. Das treibt uns an“, so die Leiterin. Aktuell arbeiten rund 100 Ehrenamtliche im SOMA. Das reicht laut Dank aber nicht: „Wir brauchen noch dringend mehr Freiwillige!“