Der GAK empfängt Salzburg – ab 17 Uhr LIVE

Salzburg ist in 14 Pflichtspielen unter Danny Röhl ungeschlagen, der GAK unter Gerald Scheiblehner aber ebenfalls noch nicht als Verlierer vom Rasen gegangen. Die Grazer nehmen sich vor dem Heimspiel demnach viel vor. „Wichtig ist, dass man an seine Stärken glaubt. Und da sind genügend vorhanden in der Mannschaft“, sagte Scheiblehner. Klar sei aber auch: „Wir haben mit Red Bull die wahrscheinlich stärkste Mannschaft der Liga in Graz zu Gast. Das ist eine absolute Testung, wie weit wir schon sind.“ Die Rotjacken gehen mit Chancen auf den Sprung in die Top sechs ins Spiel. Salzburg darf bei einem Zähler Rückstand auf Rapid die Spitzenposition ins Auge fassen.