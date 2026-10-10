Ehefrau geschlagen und mit Messer bedroht

Fall führte zu sofortiger Festnahme

Die Polizei informierte in einer Aussendung darüber, dass die Pinzgauerin noch am selben Tag verletzt die Polizeistelle aufsuchte, um ihren Mann anzuzeigen. Ihm wird außerdem vorgeworfen, ihren Führerschein zerstört zu haben. Als auch er bei der Polizeiinspektion ankam, bestritt der Türke die Vorwürfe und reagierte aggressiv.