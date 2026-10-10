Ehefrau geschlagen und mit Messer bedroht

Ein traumatisches Szenario musste eine Pinzgauerin am Donnerstag durchleben. Nachdem ihr Ehemann sie mehrmals geschlagen und mit einem Messer mit dem Tod bedroht haben soll, suchte die 24-Jährige die Polizeiinspektion auf. Als ihr Partner ebenfalls dort erschien, artete die Situation völlig aus ...
Ihr gleichaltriger 24-jähriger Partner steht im Verdacht, seine Ehefrau vergangenen Donnerstag mehrmals geschlagen zu haben. Der türkische Staatsbürger soll sie zudem mit dem Tod bedroht haben – und das mit einem Messer in der Hand.
Fall führte zu sofortiger Festnahme
Die Polizei informierte in einer Aussendung darüber, dass die Pinzgauerin noch am selben Tag verletzt die Polizeistelle aufsuchte, um ihren Mann anzuzeigen. Ihm wird außerdem vorgeworfen, ihren Führerschein zerstört zu haben. Als auch er bei der Polizeiinspektion ankam, bestritt der Türke die Vorwürfe und reagierte aggressiv.
Daraufhin wurde er laut Exekutive festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen.
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