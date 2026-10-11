Bürgermeister wird ungewollt zu Videospiel-Held

Idee entstand bei Grillparty

Entwickelt wurde das Onlinespiel von einer Freundesgruppe rund um den Salzburger Max Berndt. „Initiative gegen Zukunftsangst“ nennen sich die jungen Leute, denen die Idee in einer ungewöhnlichen Situation gekommen ist: „Ich habe meinen Freunden bei einer Grillparty zugehört, wie sie die typischen Salzburger Probleme besprochen haben: Verkehr, Wohnen, wenig Platz für Kultur abseits der Festspiele. Jeder kennt diese Probleme, nur passieren tut recht wenig“, sagt Berndt. Eine bewusste Ähnlichkeit der Videospielfigur mit Stadt-Bürgermeister Bernhard Auinger winken die Entwickler mit einem Augenzwinkern ab.