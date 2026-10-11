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Kampf gegen Stau

Bürgermeister wird ungewollt zu Videospiel-Held

Salzburg
11.10.2026 06:00
Björnhart Stauinger nennt sich der Charakter im Videospiel „Salzburg Simulator“.
Björnhart Stauinger nennt sich der Charakter im Videospiel „Salzburg Simulator“.(Bild: Krone KREATIV/zukunftsangst.at/Max Berndt)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Ein Onlinespiel ein Freundesgruppe mischt die Salzburger Politik auf: „Björnhart Stauinger“ nennt sich die Hauptfigur, die sich als Obus-Lenker durch das Verkehrschaos der Landeshauptstadt kämpft. Eine bewusste Ähnlichkeit der Videospielfigur mit Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger?

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Zu leugnen ist diese Ähnlichkeit nicht: Björnhart Stauinger nennt sich der Charakter im Videospiel „Salzburg Simulator“. Darin können Spieler unter anderem mit dem Obus durch die Mozartstadt fahren – oder besser gesagt: sich vielmehr stauen. Denn das Game beschäftigt sich auf spielerische Art und Weise mit dem Salzburger Verkehrschaos und spart nicht mit Seitenhieben auf die misslungene Verkehrspolitik. Spielende können Lösungen dafür einbringen.

Salzburgs Stadtchef Auinger (SPÖ, re.) und Stadtvize Dankl (KPÖ)
Salzburgs Stadtchef Auinger (SPÖ, re.) und Stadtvize Dankl (KPÖ)(Bild: Andreas Tröster)

Idee entstand bei Grillparty
Entwickelt wurde das Onlinespiel von einer Freundesgruppe rund um den Salzburger Max Berndt. „Initiative gegen Zukunftsangst“ nennen sich die jungen Leute, denen die Idee in einer ungewöhnlichen Situation gekommen ist: „Ich habe meinen Freunden bei einer Grillparty zugehört, wie sie die typischen Salzburger Probleme besprochen haben: Verkehr, Wohnen, wenig Platz für Kultur abseits der Festspiele. Jeder kennt diese Probleme, nur passieren tut recht wenig“, sagt Berndt. Eine bewusste Ähnlichkeit der Videospielfigur mit Stadt-Bürgermeister Bernhard Auinger winken die Entwickler mit einem Augenzwinkern ab.

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Durchaus ernst ist ihnen aber das Anliegen des Spiels, das seit seiner Veröffentlichung vor rund zwei Wochen beachtlich viel Zulauf erfährt. Das direkte Gespräch mit der Stadtpolitik ist schon eingefädelt. Bernhard Auinger hat seine Sicht der Dinge vorab schon kundgetan: „Grundsätzlich“ sei der Ansatz des Videospiels erfreulich.

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