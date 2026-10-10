Red Bull Salzburgs Toptalent Moser feiert Comeback

Auch Pongauer feierte Comeback – und Debüt

Die Partie selbst gewann der FC Liefering nach Toren von Kenneth Adejenughure (3.), Lassina Traore (40.) und dem eingewechselten Yuri Leles (67.) bzw. Thomas Gurmann (42.) mit 3:1. Trainer Galm hatte dabei nicht nur drei Punkte und das Comeback von ÖFB-Juwel Moser zu feiern, sondern verhalf Raphael Kosakiewic zudem zu dessen Debüt für Liefering. Der Pongauer, der sich mit Topleistungen bei Regionalligist St. Johann (bleibt dort Kooperationsspieler) für einen Transfer zu den Bullen empfahl, stand nach langer Verletzungspause erstmals für seinen neuen Verein am Platz.