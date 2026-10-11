21-jähriger Flachgauer wurde Opfer von Love-Scam

Ein erst 21-Jähriger überwies über 50 Mal Geld an vermeintliche Frauen, mit denen er via Social Media Kontakt gehabt hatte. Nach einer gewissen Zeit stellte sich allerdings heraus, dass er innerhalb eines Jahres um einen niedrigen fünfstellige Betrag betrogen wurde. Der junge Flachgauer erstattete jetzt Anzeige.
Love-Scam wird ein immer häufigeres Phänomen, bei dem User sich als vermeintliche Dating-Partner ausgeben und ihre Opfer online um Geldüberweisungen bitten. Die Gründe sind vielschichtig.
Treffen für Geld
Bei einem 21-jährigen Flachgauer versprachenvermeintliche kontaktfreudige Frauen, die er im September des Vorjahres online kennengelernt hatte, ihn persönlich treffen zu wollen – dies aber nur, wenn er ihnen Geld überweisen würde. Oftmals nannten sie auch angebliche finanzielle Schwierigkeiten als Grund, wie die Polizei via Aussendung informiert.
Im Laufe des vergangenen Jahres ließ sich der junge Mann zu mehr als fünfzig Banküberweisungen an elf unterschiedliche Empofängrkonten verleiten. Für ihn entstand ein relativ hoher Schaden – im niedrigen fünfstelligen Bereich. Nachdem er das Geld überwisen hatte, brachen die Unbekannten den Kontakt zu ihm ab.
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