21-jähriger Flachgauer wurde Opfer von Love-Scam

Ein erst 21-Jähriger überwies über 50 Mal Geld an vermeintliche Frauen, mit denen er via Social Media Kontakt gehabt hatte. Nach einer gewissen Zeit stellte sich allerdings heraus, dass er innerhalb eines Jahres um einen niedrigen fünfstellige Betrag betrogen wurde. Der junge Flachgauer erstattete jetzt Anzeige.