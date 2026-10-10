Bullen gegen GAK „im Endeffekt nicht gut genug“

Gerald Scheiblehner (GAK-Trainer):

„Ich denke, dass es von beiden Seiten ein gutes Spiel war, beide hätten gewinnen können, am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Vom Gefühl her hätten wir uns ein bisschen mehr verdient gehabt, weil wir mit anderen Voraussetzungen ins Spiel gegangen sind, wenn ich mir die beiden Kader anschaue. Es gibt Dinge, in denen Salzburg uns überlegen ist, das haben wir kompensiert mit einer starken Teamleistung. Ich halte von den Bezeichnungen Bonusspiel oder Bonuspunkt nicht viel. Heute hätten wir drei Punkte verdient gehabt, mit dem einen Punkt bin ich zufrieden.“