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Danny Röhl enttäuscht:

Bullen gegen GAK „im Endeffekt nicht gut genug“

Bundesliga
10.10.2026 19:44
Salzburg-Trainer Danny Röhl
Salzburg-Trainer Danny Röhl(Bild: APA/JASMIN WALTER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Grazer AK und Red Bull Salzburg trennten sich am Samstag mit einem torlosen Unentschieden. Was die beiden Trainer nach Schlusspfiff zu sagen hatten, lesen Sie hier ...

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Gerald Scheiblehner (GAK-Trainer): 
„Ich denke, dass es von beiden Seiten ein gutes Spiel war, beide hätten gewinnen können, am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Vom Gefühl her hätten wir uns ein bisschen mehr verdient gehabt, weil wir mit anderen Voraussetzungen ins Spiel gegangen sind, wenn ich mir die beiden Kader anschaue. Es gibt Dinge, in denen Salzburg uns überlegen ist, das haben wir kompensiert mit einer starken Teamleistung. Ich halte von den Bezeichnungen Bonusspiel oder Bonuspunkt nicht viel. Heute hätten wir drei Punkte verdient gehabt, mit dem einen Punkt bin ich zufrieden.“

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Danny Röhl (Salzburg-Trainer): 
„Im Endeffekt ist das Unentschieden für beide Mannschaften verdient. Der GAK hat sich den Punkt mit leidenschaftlichem Einsatz und Laufbereitschaft verdient, da muss man den Gegner auch loben. Wir sind am Ende enttäuscht, gerade in den letzten 20 Minuten, wo man merkt, das Spiel geht auf, muss man bessere Entscheidungen treffen. Am Schluss hätte uns trotzdem noch der Lucky Punch gelingen können. Im Endeffekt waren wir nicht gut genug. Wir hätten gerne gewonnen, dafür hat aber ein bisschen etwas gefehlt, da sind wir kritisch genug.“

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