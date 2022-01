Kärnten und die immer stärker werdende Landflucht

Die Landflucht in Kärnten hält unvermindert an, ebenso ungebremst wachsen die Speckgürtel um die großen und größeren Städte. Das zeigt das druckfrische Statistische Jahrbuch des Landes Kärnten, das auf 367 Seiten mit den Daten für 2020 alles auflistet, was Kärnten ausmacht.