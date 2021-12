Das Bitcoin-Jahr 2021: Turbulent, aber lukrativ!

„Insgesamt haben sich die Kryptomärkte in 2021 sehr positiv entwickelt“, sagt Marcus Dapp, Head of Research bei Bitcoin Suisse, zur Schweizer Nachrichtenagentur AWP. Das Wachstum habe auf breiter Front stattgefunden und die institutionelle Nachfrage sei weiterhin am Ansteigen. „Inzwischen werden mehr als 7 Prozent aller Bitcoin von ETFs, Regierungen sowie Unternehmen gehalten“, erläutert Dapp.