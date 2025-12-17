Vorteilswelt
Fußball-Millionäre?

Gewerkschaft beklagt Reallohnverlust bei Profis!

Fußball National
17.12.2025 18:18
„Unter Betrachtung einer immer kürzeren Karriere-Dauer und der hohen Inflation sind 3500 Euro brutto die harte Realität ..."

Die Spielergehälter im österreichischen Profi-Fußball halten mit der Inflation nicht mit!

Das erklärt die Fußballer-Gewerkschaft VdF in einer neu ausgewerteten Studie unter 569 Spielern der ersten und zweiten Liga. Im Vergleich zur Studie aus 2019 sei das monatliche Fixum von 3700 Euro brutto auf 3500 Euro (2025) im Mittel (Median) gesunken. Spieler der höchsten Liga verdienen allein betrachtet im Mittel 8000 Euro (2019: 8000).

„3500 Euro brutto räumen mit der Mär der Fußball-Millionäre auf“
„Unter Betrachtung einer immer kürzeren Karriere-Dauer und der hohen Inflation sind 3500 Euro brutto die harte Realität und räumen mit der Mär der Fußball-Millionäre auf“, erklärte der VdF-Vorsitzende Gernot Baumgartner. „Wie in der Gesellschaft wird die Einkommensschere auch im Fußball immer größer.“

236 Fußballer aus der ersten und 333 aus der zweiten Liga hätten VdF-Angaben zufolge an der Umfrage im Frühjahr 2025 teilgenommen. Die Punkteprämie betrage im Mittel 300 Euro. 22,5 Prozent der Teilnehmer gaben eine Nebenbeschäftigung an, 65 Prozent der Zweitliga-Spieler über 26 müssen zusätzlich arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Junge Spieler (U20) in der zweiten Liga verdienen im Mittel rund 1800 Euro brutto.

