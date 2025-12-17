Gewerkschaft beklagt Reallohnverlust bei Profis!

236 Fußballer aus der ersten und 333 aus der zweiten Liga hätten VdF-Angaben zufolge an der Umfrage im Frühjahr 2025 teilgenommen. Die Punkteprämie betrage im Mittel 300 Euro. 22,5 Prozent der Teilnehmer gaben eine Nebenbeschäftigung an, 65 Prozent der Zweitliga-Spieler über 26 müssen zusätzlich arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Junge Spieler (U20) in der zweiten Liga verdienen im Mittel rund 1800 Euro brutto.