Michael Höllerer ab Juli 2026 neuer Chef der RBI

Schon viele Aufgaben bei der RBI

Höllerer startete seine Karriere in der Finanzmarktaufsicht (FMA) und wechselte 2006 in die Raiffeisen Zentralbank. Mit einer Unterbrechung von 2008 bis 2012 im Kabinett von Finanzminister und Vizekanzler Josef Pröll (ÖVP) blieb er in der Raiffeisen-Welt. So war er im Laufe seiner Karriere unter anderem Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management und Vorstand der Raiffeisen Bank Polska. Von 2015 bis 2017 war er Vorstandsmitglied der RZB, von 2020 bis 2022 RBI-Finanzvorstand, viele Jahre auch Generalbevollmächtigter der RBI. Insgesamt verfüge Höllerer über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen, heißt es in der Aussendung der Bank.