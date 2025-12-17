Hilferuf der Gemeinden an die Landesregierung

Diebesduo in der Stadt Salzburg festgenommen
Einige Delikte geklärt
Das Land Salzburg zahlt mittlerweile weniger zu den Seniorenheimen in den Gemeinden dazu. Die Bürgermeister verzweifeln zunehmend an den Kosten. Die Pinzgauer Gemeinden Niedernsill und Kaprun fordern daher eine Rückkehr zur alten Vereinbarung...
Dass die türkis-grüne Bundesregierung ein Loch von zig Milliarden im Budget hinterlassen hat, spürt man überall im Land. Aus dieser Regierung in den Chefsessel des Landes ist Karoline Edtstadler gehüpft. Jetzt führt die Ex-Ministerin als Landeshauptfrau ein rigoroses Spar-Regiment. 3,3 Millionen Euro werden landesweit bei der Kinderbetreuung eingespart. Für Familien werden Kindergärten und Krabbelgruppen also teurer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.