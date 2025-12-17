Hilferuf der Gemeinden an die Landesregierung

Dass die türkis-grüne Bundesregierung ein Loch von zig Milliarden im Budget hinterlassen hat, spürt man überall im Land. Aus dieser Regierung in den Chefsessel des Landes ist Karoline Edtstadler gehüpft. Jetzt führt die Ex-Ministerin als Landeshauptfrau ein rigoroses Spar-Regiment. 3,3 Millionen Euro werden landesweit bei der Kinderbetreuung eingespart. Für Familien werden Kindergärten und Krabbelgruppen also teurer.