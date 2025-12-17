Fake-Video bringt Präsident Macron auf die Palme

„Sie pfeifen auf die Ausgewogenheit“

„Ich bin für eine freie, offene Debatte, aber diese Leute machen sich über uns lustig“, so Macron mit Blick auf die Plattform. „Sie pfeifen auf die Ausgewogenheit öffentlicher Debatten, sie pfeifen auf die Souveränität der Demokratien und bringen uns damit in Gefahr.“ Nötig sei eine Gesetzgebung auf französischer und europäischer Ebene zum Entfernen, „wenn es offensichtlich falsche Inhalte gibt, die durch destabilisierende Falschinformationen eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen“.