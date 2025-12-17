Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Staatsstreich“

Fake-Video bringt Präsident Macron auf die Palme

Außenpolitik
17.12.2025 18:52
Skurril: Sogar ein afrikanischer Staatschef soll sich daraufhin besorgt bei ihm gemeldet haben.
Skurril: Sogar ein afrikanischer Staatschef soll sich daraufhin besorgt bei ihm gemeldet haben.(Bild: AFP/SARAH MEYSSONNIER)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Facebook wegen eines Fake-Videos über einen angeblichen Staatsstreich in Frankreich hart angegriffen. Zu sehen ist eine angebliche Journalistin neben dem Élysée-Palast, die fälschlicherweise berichtet, ein Oberst habe die Macht übernommen.

0 Kommentare

Das Online-Netzwerk habe sich auf Bitten des Élysée-Palasts schlicht geweigert, das zwölf Millionen mal angeklickte Video zu entfernen, echauffierte sich Macron in Marseille. Zur Begründung habe das US-Unternehmen mitgeteilt, das Video verstoße nicht gegen die Nutzungsbedingungen.

„Sie pfeifen auf die Ausgewogenheit“
„Ich bin für eine freie, offene Debatte, aber diese Leute machen sich über uns lustig“, so Macron mit Blick auf die Plattform. „Sie pfeifen auf die Ausgewogenheit öffentlicher Debatten, sie pfeifen auf die Souveränität der Demokratien und bringen uns damit in Gefahr.“ Nötig sei eine Gesetzgebung auf französischer und europäischer Ebene zum Entfernen, „wenn es offensichtlich falsche Inhalte gibt, die durch destabilisierende Falschinformationen eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen“.

Hier der Clip zum Nachschauen:

Zu dem Fake-Video über einen Staatsstreich habe sich am Sonntag sogar ein afrikanischer Staatschef bei ihm gemeldet: „Er sagt zu mir: Lieber Präsident, was ist bei Ihnen los? Ich mache mir große Sorgen.“

Lesen Sie auch:
Brigitte Macron mit ihrem Präsidentengatten Emmanuel Macron
Wirbel in Frankreich
Brigitte Macron nennt Feministinnen „Schlampen“
10.12.2025
„Lasse mich gehen“
Brigitte Macron reumütig nach „Schlampen“-Sager
16.12.2025

Macron: Fake-Konten schneller löschen
Macron führte aus, grundsätzlich müsse von den Plattformen verlangt werden, dass hinter jedem Konto eine natürliche Person stehe und nicht möglicherweise ein Fake-Konto oder ein Troll, denn das verfälsche alles. Die Plattformen müssten Transparenz über Algorithmen schaffen und Konten, über die offensichtlich Einflussnahme auf das öffentliche Leben betrieben werde, viel schneller gelöscht werden können.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
383.804 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
162.173 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.665 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Außenpolitik
„Staatsstreich“
Fake-Video bringt Präsident Macron auf die Palme
Chats enthüllen
Pilnacek machte Termine für Tage nach Tod aus
Proteste in Frankreich
Bauern rebellieren gegen Mercosur und Keulungen
Neue Rede verstört
Putin über den Westen: „Europäische Schweinehunde“
Wirbel in Dornbirn
Ein „Bürgermeister-Coach“ für 5000 Euro im Monat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf