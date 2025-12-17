Bei ihr versetzt die Liebe zum Skisport Berge

„Da wird man dafür belohnt, dass man es geschafft hat“

Fast ein Jahr später schnupperte Grill wieder Weltcupluft. Sie absolvierte vergangene Woche Trainingsläufe in St. Moritz. „Wieder eine Startnummer anzuhaben, das hat was“, freute sie sich. „Es ist eine große Motivation, da wird man dafür belohnt, dass man es geschafft hat.“ Dass sie es noch einmal schafft, da war sich Grill zunächst nicht sicher. Am Anfang einer Verletzung sei man ganz weit weg. „Sicher nicht“, habe sich die Lungauerin damals gedacht. Mit der Zeit komme aber die Motivation zurück. „Es war ein Prozess“, erklärte Grill.