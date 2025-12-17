„Mein Karriereende wäre alternativlos gewesen“

Kombinierer Franz Josef Rehrl ist wieder ein Mann fürs Podest! Nach 1035 Tagen landete der Ramsauer wieder einmal am Stockerl. Dabei musste sich der 32-Jährige einer Herz-OP unterziehen. Wie der Steirer nun seine Chancen beim Heim-Weltcup sieht und wie er auf den Olympia-Zug springen will.