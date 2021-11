Präsident von El Salvador plant die „Bitcoin City“

Der Präsident wurde in den letzten Monaten nicht müde, seinen Glauben an die hochvolatile Kryptowährung zu bekräftigen - selbst, als der Bitcoin aufgrund der stromhungrigen Erzeugung weltweit in die Kritik geriet und die Kurse abstürzten. In El Salvador, so Bukele, sei der Stromhunger kein Problem: Die vulkanische Aktivität in seinem Land sei die perfekte Lösung.